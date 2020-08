Do R7

Ministro Dias Toffoli é internado em hospital de Brasília Presidente do STF está com quadro de pneumonite alérgica; ele foi submetido a teste para covid-19, mas resultado foi negativo

Toffoli continuará despachando do hospital Rosinei Coutinho/SCO/STF - 06.08.2020

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, foi internado neste domingo (9) em um hospital particular de Brasília com um quadro de pneumonite alérgica.

Segundo nota divulgada pela assessoria do magistrado, ele foi submetido a um teste de covid-19, mas o resultado foi negativo.

Toffoli permanecerá no Hospital DF Star para acompanhamento e despachará normalmente durante a internação, de acordo com o comunicado.

A pneumonite é uma inflamação dentro e ao redor dos alvéolos do pulmão e dos bronquíolos causada por exposição e inalação de poeira orgânica ou de substâncias químicas.

Trata-se de uma hipersensibilidade dos pulmões que tem como característica provocar tosse, febre, calafrios e falta de ar algumas horas após o contato com a substância.

Normalmente, o tratamento é feito com medicamentos corticosteroides, que reduzem a inflamação.

Esta é a terceira vez em menos de três meses que o presidente do STF é internado.

No fim de maio, ele passou por uma cirurgia para a retirada de um abscesso. No mês passado, o ministro teve um acidente doméstico, bateu a cabeça e precisou também ser levado ao mesmo hospital.

Toffoli passa o comando do STF ao ministro Luz Fux no dia 10 de setembro.