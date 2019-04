Ministro discute abastecimento de energia em Roraima Bento Albuquerque foi ao estado conversar com o governador Antonio Denarium. Objetivo é resolver abastecimento energético no local Energia em Roraima

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, viajou no início da tarde para Roraima, na companhia de parlamentares e assessores. Albuquerque se reunirá com o governador Antonio Denarium, com quem discutirá as medidas que vêm sendo adotadas para solucionar a questão do abastecimento energético para o estado. Roraima é, atualmente, a única unidade federativa não interligada ao sistema elétrico nacional.

“A situação de Roraima é crítica e o governo [federal] tem dado toda atenção [à situação]. Podemos dizer que, através do funcionamento das usinas térmicas, há uma estabilidade em termos de segurança energética, mas estamos trabalhando para o futuro”, disse o ministro.

“Vamos realizar um leilão que permitirá que novas fontes sejam utilizadas. E estamos trabalhando para promover o licenciamento para que diversas instituições comecem, no segundo semestre deste ano, a obra do linhão [de transmissão Manaus-Boa Vista] a fim de termos o estado interligado ao sistema nacional em 2021”.

Em fevereiro deste ano, o governo incluiu o linhão de transmissão entre os empreendimentos de infraestrutura de interesse da política de defesa nacional. A medida visa tentar agilizar os procedimentos administrativos, como a obtenção do licenciamento ambiental.