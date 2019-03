Ministro diz em entrevista que nazismo e fascismo são de esquerda

Ernesto Araújo é ministro das Relações Exteriores Adriano Machado / Reuters / 10.12.2018

Em uma entrevista de pouco mais de 30 minutos para um canal do YouTube, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o nazismo e fascismo são ideologias de esquerda. A afirmação aconteceu depois que o ministro foi questionado sobre qual a diferença do nacionalismo que ele acredita para aquele que alimentou regimes totalitários.

Araújo afirma que os regimes totaliários "apelaram para uma força muito profunda do sentimento nacional para chegar no poder e se manter no poder". Ele afirma que o nazismo e fascimo "sequestraram" o sentimento nacionalista e, ainda de acordo com o ministro, essa é "uma tendência da esquerda: pega uma coisa boa, sequestra, perverte, e transforma em uma coisa ruim".

"Isso tem a ver com o que eu digo que o fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda", afirma. Essas declarações foram dadas pelo ministro no dia 17 de março, em uma entrevista ao canal do YouTube Brasil Paralelo.