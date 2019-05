Ministro diz não considerar algumas pesquisas como científicas

Weintraub: Vamos fazer contingenciamento com diálogo Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 15.5.2019

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou nesta quarta-feira (15) que não reconhece algumas pesquisas brasileiras. "Tem pesquisas que eu não considero científicas, que podem ser postergadas para um segundo momento", disse ele..

"Vamos fazer contingenciamento com diálogo. Acreditamos que em junho a Câmara vai finalmente permitir o Brasil deixar para trás 20 anos de marasmo para decolar rumo a um futuro melhor com a aprovação da Previdência", disse o ministro durante exposição no plenário da Câmara.

"Tem agricultor que nunca teve contato com a escola que não consegue segurar uma caneta porque não tem coordenação motora", disse.

Irrequietos

O deputado Augusto Coutinho (SD-PE) criticou a fala do presidente Jair Bolsonaro que, mais cedo, chamou os manifestantes que saíram às ruas hoje de idiotas. "Não são idiotas, estão irrequietos como eu também estou", afirmou.

O parlamentar disse ao ministro que cortes e contingenciamentos sempre existirão e pediu para que o governo "tire a ideologia" do ministério.

