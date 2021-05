Ministro diz que criança não sabe ler, mas sabe usar camisinha

Brasil | Do R7

A- A+

O ministro da Educação, Milton Ribeiro convidado para aula magna na UFPB Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.12.2020

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante uma aula magna na UFPB (Universidade Federal da Paraíba), na última segunda-feira (26), declarou que crianças de 9 anos não sabem ler, mas sabem colocar camisinha.

Durante sua aula magna, Ribeiro também falou sobre a exclusão das questões de gênero do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático).

Ribeiro declarou: “Crianças com 9, 10 anos não sabem ler, sabem tudo, com todo respeito às senhoras aqui presentes, sabem até colocar uma camisinha, mas não sabe que ‘b’ mais ‘a’ é ‘ba’, está na hora de dar um basta nisso.”

E completou com relação às questões de gênero presentes nos materiais didáticos do PNLD: “Onde já se viu começar a discutir esses assuntos com crianças de 6 a 10 anos. Respeito a orientação de todos, mas a gente não tem o direito de violar a inocência de uma criança trazendo questões como ‘se você quiser ser homem é homem, se quiser ser mulher é mulher’”

Participaram da aula magna na UFPB o reitor da instituição, Valdiney Gouveia, a vice-reitora Liana Filgueira, que foram nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), além do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB).