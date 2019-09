Ministro diz que dragagem do Porto de Santos vai para iniciativa privada O ministro da Infraestrutura garantiu que a tarefa será transferida ao setor privado, e afirmou que o governo avalia ainda qual é a melhor estratégia

Tarcísio de Freitas: "a dragagem com certeza vai passar para o setor privado" Divulgação/Codesp

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assegurou que a dragagem do Porto de Santos (SP) será transferida ao setor privado. Questionado sobre modelos privados de gestão portuária estudados no âmbito da desestatização da Codesp (Companhia Docas do Estado de São Paulo), ele afirmou que o governo avalia ainda qual é a estratégia mais adequada, que geraria maior valor.

"Agora, a dragagem com certeza vai passar para o privado. Numa concessão só para dragagem, ou na concessão de toda a atividade portuária, ou na venda da companhia, essa atividade de dragagem vai passar para a iniciativa privada", disse, a jornalistas, após participar do 11º Congresso da ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias).

Sobre a Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo), o ministro afirmou que o término da modelagem para desestatização está previsto para agosto de 2020. "Já com road show, já com toda a discussão regulatória", destacou.

Na segunda-feira (9) foi realizada a primeira reunião de trabalho desse projeto com consultores contratados.

