Ministro diz que é 'desonestidade' sentir saudade de gasolina a R$ 2

O ministro do Turismo, Gilson Machado Isac Nóbrega/PR - 17.12.2020

Em meio ao aumento do preço dos combustíveis no país, o ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou nesta segunda-feira (14) que é desonestidade sentir saudade da gasolina a R$ 2. "É no mínimo desonestidade ter saudade da gasolina por 2 reais, do arroz 4 reais e da carne 11 reais, mas não tem saudade do salário mínimo de 260 reais", escreveu nas redes sociais.

A manifestação do ministro do Turismo ocorre em meio à crise dos combustíveis no país. Na última semana, a Justiça do Distrito Federal deu prazo de 72 horas ao governo para explicar o aumento anunciado pela Petrobras no preço dos combustíveis.

Na ação, o CNTRC (Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas) alega que é ilegal atrelar o preço do combustível vendido no Brasil ao valor internacional do barril de petróleo.

Após 57 dias sem fazer reajustes, a Petrobras decidiu aumentar seus preços de venda de gasolina e diesel às distribuidoras. Os novos valores passaram a valer na última sexta-feira (11). A gasolina da Petrobras ficou 18% mais cara para as distribuidoras e o diesel teve reajuste de 25%. O GLP sofreu acréscimo de 16%. O preço final ao consumidor depende da política de cada revendedor e dos postos.

Na tentativa de mitigar o problema, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que altera a forma de cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis.

Com a nova legislação, a alíquota do ICMS na comercialização de gasolina, etanol, diesel, biodiesel, gás de cozinha e derivado de gás natural será cobrada sobre um valor fixo por litro, e não mais sobre o preço do produto.

No fim de semana, durante o Congresso Brasil Profundo, o chefe do Executivo afirmou que a gasolina brasileira "é uma das mais baratas do mundo". "Temos problemas no momento, como inflação, sim, aumento dos combustíveis, mas infelizmente isso acontece no mundo todo. Estamos dando o melhor de nós. Quem pesquisa e vê sabe que uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa. Nós também estamos sofrendo, mas não tanto quanto outros povos aí fora”, declarou Bolsonaro.