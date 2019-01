Ministro diz que não há condições de fiscalizar todas as barragens Gustavo Canuto diz que existem mais de 20 mil barragens cadastradas e dessas, 3.386 são classificadas com dano potencial alto ou risco alto Gustavo Canuto

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou nesta terça-feira (29) que não há condições de fiscalizar todas as barragens existentes no país, por isso é necessário priorizar.

Segundo o ministro, há no país mais de 20 mil barragens cadastradas e dessas, 3.386 são classificadas com dano potencial alto ou risco alto.

Em relação ao colapso da barragem da Vale, em Brumadinho (MG), Canuto afirmou que nessa região não deve ser permitida nenhuma estrutura a não ser que seja absolutamente necessária para a operação essencial da mina.

O ministro afirmou ainda, após reunião do Conselho do Governo realizada no Palácio do Planalto, que é preciso rever o plano de barragens no país.

