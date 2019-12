Ministro do STJ manda soltar auditor da Receita preso na Lava Jato Detido em outubro na Operação Armadeira, Marco Aurélio Canal é acusado de pertencer a um suposto esquema de suborno de fiscais Lava Jato

Canal chefiava a equipe que trabalha na Lava Jato do RJ Ellan Lustosa/Código19/Estadão Conteúdo

O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Ribeiro Dantas mandou soltar o auditor da Receita Federal Marco Aurélio Canal, preso em outubro pela PF (Polícia Federal) na Operação Armadeira, um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro.

A decisão foi assinada no dia 19 de dezembro e publicada nesta segunda-feira (23).

Na investigação, Canal é acusado de pertencer a um suposto esquema de suborno em que fiscais cobravam propina para não aplicar multas contra contribuintes que eram alvo de fiscalização. Antes de ser preso, ele chefiava a equipe da Receita que trabalha na Lava Jato do Rio.

Os investigadores do caso também afirmam terem descoberto que o auditor cobrou R$ 4 milhões para evitar multa contra a Fetranspor (Federação das Empresas de Transporte do Rio de Janeiro), o que teria sido intermediado pelo contador de uma empresa de ônibus que é ex-servidor do órgão.

Após a prisão, a defesa do auditor afirmou que a prisão foi ilegal e de viés "exclusivamente político".