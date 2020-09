Ministro do Turismo tem resultado de teste positivo para coronavírus Marcelo Álvaro Antônio está assintomático e vai ficar trabalhando de casa. Ele também esteve na posse do ministro Luis Fux na presidência do STF

Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio Valter Campanato/Agência Brasil - 27.11.2019

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, teve resultado positivo em seu teste para coronavírus. O resultado foi anunciado nesta sexta-feira (18).

"O ministro encontra-se assintomático e seguirá trabalhando de casa, adotando todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde", diz a nota do Ministério do Turismo.

Marcelo Álvaro fez o teste nestaa quinta-feira (17) porque ele também esteve na posse do ministro Luiz Fux na Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada.

Até esta sexta-feira (18), as autoridades que estiveram na posse de Fux e depois foram diagnosticadas com covid-19 são o próprio Fux, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); os ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro; a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi, e o procurador-geral da República Augusto Aras.

O ministro do Turismo também esteve na posse do ministro da Saúde Eduardo Pazzuello, no almoço com parlamentares da bancada evangélica e com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto.

Marcelo Álvaro é o nono ministro do governo de Jair Bolsonaro diagnosticado com o novo coronavírus.