Ministro e Alcolumbre não descartam racionamento no Amapá Estado passa por apagão de energia desde terça-feira. Preocupação é também com as eleições municipais marcadas para domingo (15)

A caminho do Amapá, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM) e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, discutem a possibilidade de um racionamento de energia no estado após o blecaute, que começou na terça-feira (3). Um plano é avaliado, está em elaboração, mas ainda não foi definido.

Outra grande preocupação é com as eleições municipais marcadas para o próximo domingo (15). É preciso garantir que não haja impacto no processo eleitoral.

*Com informações de Livia Veiga, da Record TV