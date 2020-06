Ministro encontra Rosa Weber e indica harmonia com o STF

Ramos é um dos homens de confiança do Planalto Antonio Cruz/Agência Brasil - 04.07.2019

O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, visitou o STF (Supremo Tribunal Federal) na tarde desta quinta-feira (4), na tentativa de acalmar os ânimos e indicar harmonia na relação entre a Corte e o Planalto.

Durante a visita, Ramos se encontrou com a ministra Rosa Weber. O gesto surge após embates entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros da Corte.

A relação do presidente com a Corte começou a ficar estremecida nas últimas semanas após a liberação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, alvo do processo em que o ex-ministro Sérgio Moro alega uma tentativa de interferência de Bolsonaro na PF (Polícia Federal).

Há uma semana, a autorização do ministro Alexandre de Moraes para uma operação que tinha como alvo deputados e empresários ligados a Bolsonaro também irritou o presidente. "Chegamos no limite", esbravejou o presidente na ocasião.

