Ministro João Otávio de Noronha é o convidado do Estúdio News Presidente do STJ (Supremo Tribunal de Justiça) fala sobre a relação entre os três poderes e os impactos da pandemia no país no programa de sábado (27)

Em meio a um período de constantes tensões em razão da crise do coronavírus e seus desdobramentos econômicos e políticos, o Estúdio News recebe, neste sábado (27), o presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro João Otávio de Noronha, para analisar a democracia brasileira e o sistema de Justiça.

Na opinião do ministro, apesar do momento ser delicado, há a garantia de estabilidade das instituições democráticas, que é fundamental para a reconstrução do país no pós-pandemia.

“A Justiça tem decidido com total liberdade, o Executivo atua com total liberdade dentro da sua competência e o Legislativo está legislando com soberania. Os poderes estão harmônicos, mas têm momentos de tensões, que se resolvem com a aplicação da constituição e, às vezes, pelo próprio Supremo, que interpreta por último a Constituição”, explicou.

O presidente do STJ reforça que o cumprimento da ordem jurídica também é fundamental para a retomada do Brasil.

“Um país que está em desenvolvimento, que precisa de investimento, tanto interno como externo, precisa ser previsível e a ordem jurídica deve ser respeitada. A insegurança jurídica tem uma consequência muito ruim para o povo brasileiro que é o afastamento dos investidores”, disse.

O mandato do ministro à frente do STJ se encerra em agosto deste ano e, como legado, ele reforça o investimento em tecnologia e capacitação.

“Nós investimos muito em tecnologia da informação, muito em inteligência artificial, criamos uma escola corporativa para treinamento dos funcionários. Eu saio deixando o Tribunal qualitativamente melhor na medida em que os nossos funcionários, nosso material mais importante, está melhor qualificado e preparado para enfrentar futuras crises”.

