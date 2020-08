Ministro Jorge Oliveira tem teste positivo para a covid-19 Ele é o oitavo ministro do governo Bolsonaro a ser infectado pelo novo coronavírus, além do próprio presidente. Apresenta sintomas leves

Ministro Jorge Oliveira testa positivo para a covid-19 Edu Andrade / Estadão Conteúdo / 03/04/2020

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, testou positivo para a covid-19. Ele confirmou o resultado nesta terça-feira (4) em sua conta no Twitter.

"Estou em isolamento desde hoje (4) e cumpro agenda de forma remota. Apresento sintomas leves e sigo sob acompanhamento médico", disse o ministro.

Jorge Oliveira é o oitavo ministro do governo Bolsonaro a ser infectado pelo novo coronavírus, além do próprio presidente. Ele já estava em isolamento preventivo e não participou da reunião do Conselho de Governo desta terça. O ministro tem 45 anos de idade.

Desde o início da pandemia da covid-19, a Presidência da República teve um total de 178 funcionários diagnosticados com coronavírus. Desses, 147 estão curados.

A Secretaria-Geral da Presidência da República informou em nota divulgada nesta terça-feira (4), que existiam, até 31 de julho, 31 servidores em tratamento.