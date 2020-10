Ministro Luís Roberto Barroso estreia perfil do TSE no TikTok Presidente do TSE gravou vídeo se dirigindo aos jovens e pedindo voto consciente nas Eleições 2020: "O seu voto tem poder"

Barroso grava TikTok Reprodução/TikTok

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, gravou um vídeo para a estreia do canal do tribunal no aplicativo TikTok. Barroso se dirigiu aos jovens, falou da importância do voto e usou o slogan "O seu voto tem poder". Além de se aproximar do eleitor jovem, o tribunal tem feito parcerias com empresas de tecnologia para evitar a disseminação de Fake News no período eleitoral.

"Hoje é a estreia do TSE no TikTok. E eu estou aqui para mandar uma mensagem para os jovens. Aliás gostaria de dizer que eu sou jovem também, só que há muito mais tempo. Mas tenho uma notícia boa para dar, a vida só fica melhor. Pensem numa coisa: o futuro é aquilo que a gente faz. Não deixe ninguém decidir o seu futuro por você. O País, o Brasil terá a cara de quem comparecer para votar. E o seu voto tem poder. Ajude a fazer um País melhor e maior, um abraço".