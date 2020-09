Do R7

Ministro Luiz Fux toma posse da presidência do STF; assista Evento celebrará também a posse da ministra Rosa Weber como vice-presidente, mas não haverá buffet aos convidados nem cumprimentos

Fux e o presidente Bolsonaro em evento no Palácio do Planalto Marcos Corrêa/PR - 20.08.2020

O ministro Luiz Fux toma posse nesta quinta-feira (10) da presidência do STF (Supremo Tribunal Federal). A cerimônia de posse está marcada para as 16h desta quinta e promete ser marcada pelas medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Dos 250 lugares disponíveis no salão, apenas 50 serão ocupados.

Entre as ilustres presenças são esperados o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), além de Augusto Aras, da Procuradoria-Geral da República..

A mesa onde ficam os ministros terá barreiras de acrílico transparentes e álcool em gel para cada integrante.

O uso de máscara será obrigatório para os participantes da cerimônia, que passarão ainda pela medição de temperatura. Haverá sinalização no piso, inclusive nos elevadores, para orientar o fluxo de pessoas nas áreas de acesso à solenidade.

O evento também celebrará a posse da ministra Rosa Weber como vice-presidente do STF, mas não haverá buffet para os convidados nem o momento dos cumprimentos, para evitar apertos de mão e aglomerações.

