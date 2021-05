Ministro Marcelo Queiroga nega relação com hospital na Paraíba Estado estaria negociando a compra de unidade hospitalar por R$ 47 milhões. O governo da Paraíba nega

Na imagem, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Jefferson Rudy/Agência Senado - 06.05.2021

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, negou nesta quinta-feira (6) qualquer relação com o Hospital Santa Paula, em João Pessoa (PB).

“Meu sogro tinha um hospital chamado Hospital Santa Paula. Esse hospital estava alugado ao estado da Paraíba, já algum tempo, muito antes de eu assumir a minha condição de ministro”, disse Queiroga.

“Não tenho nenhum tipo de relação com a gestão do hospital, de tal sorte que a informação que eu posso lhe dizer é essa”, completou durante depoimento à CPI a Covid no Senado Federal.

Hospital x Paraíba

O governador João Azevêdo anunciou, em 9 de abril, que o estado da Paraíba alugou o Hospital Santa Paula para disponibilizar 150 leitos para o tratamento exclusivo da covid-19.

O contrato de locação já havia sido assinado com os proprietários e os serviços de manutenção começaram naquela semana. A administração estadual não informou, no anúncio, o valor do contrato.

O hospital, que havia fechado as portas em 2012, foi reativado pelo governo da Paraíba ao custo de R$ 2,5 milhões, de acordo com informações publicadas na imprensa. Após a reforma, a instalação hospitalar foi posta à venda por R$ 47 milhões. Segundo reportagens, o estado estaria negociando a compra da estrutura. Fontes ligadas ao governo da Paraíba negaram a informação.

O R7 Planalto questionou o Governo da Paraíba e o Hospital Santa Paula, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação.