Ministro Marco Aurélio faz cirurgia e passa bem, diz boletim O ministro do STF precisou fazer uma cirurgia de artroscopia no menisco direito. Ele já recebeu alta e se recupera em casa Marco Aurélio de Mello

Ministro já recebeu alta de hospital Nelson Jr./STF - 06.12.2016

Foi divulgado hoje o boletim médico do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello. De acordo com nota à imprensa, o ministro deu entrada no hospital DFStar no sábado (19) para a realização de uma artroscopia no menisco direito.

No documento assinado pelo Dr. Montenegro, Coordenador de Ortopedia, e pelo Dr. Pedro Henrique Loretti, Diretor Geral do DFStar, a cirurgia foi necessária devido a uma entorse ocasionada por episódio doméstico.

O ministro já recebeu alta, graças ao seu bom condicionamento físico, e agora se recuperará em casa, com acompanhamento de fisioterapeuta.