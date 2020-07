Do R7

Ministro Marcos Pontes afirma em live que está com covid-19 Titular da pasta de Ciência e Tecnologia disse também que vai testar o medicamento nitazoxanida (anitta) em seu tratamento: 'Agora eu posso'

Marcos Pontes fez anúncio em live Alan Santos/PR - 17.06.2020

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou em uma live na quarta-feira (29) que está infectado pelo novo coronavírus.

O ministro sentiu sintomas de gripe na terça-feira (28) e por isso decidiu fazer o teste.

"Fiz o exame de covid ontem [terça-feira], estava com um pouco de gripe. Agora veio o resultado e deu positivo, então vou permanecer trabalhando no isolamento e continuar a despachar normalmente. Aí a gente vai tratar e tudo vai dar certo, se Deus quiser", afirmou no fim da live.

Marcos Pontes também disse que vai pessoalmente testar o medicamento que defendeu durante a pandemia. "Vou entrar nos testes da nitazoxanida (anitta), agora eu posso", concluiu.

Além de Marcos Pontes, já testaram positivo para a covid-19 os ministros Onyx Lorenzoni, da Cidadania, Milton Ribeiro, da Educação, Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e Bento Albuquerque, das Minas e Energia. Além, claro, do presidente da República, Jair Bolsonaro, que recebeu sábado (25) um exame mostrando que já está sem o vírus.