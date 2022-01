Ministro Marinho sobrevoa cidades de MG atingidas pelas chuvas

A- A+

Ministro também estará em Salinas Divulgação/EBC

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, visitou nesta segunda-feira (3) a cidade de Almenara, uma das mais atingidas pelas fortes chuvas em Minas Gerais.

No início da manhã, Marinho se reuniu com 20 gestores do município para estudar medidas de auxílio ao estado. Até o momento, o governo federal disponibilizou R$ 60 milhões para ações emergenciais nas regiões que sofreram com as chuvas em Minas.

"No primeiro momento, nós já liberamos R$ 60 milhões para a região de Minas Gerais nos últimos 15 dias do mês de dezembro. Essa é uma orientação que recebemos do presidente Bolsonaro, de virmos in loco, para verificar de que forma podemos ajudar, de maneira mais eficiente e racional, a população atingida", afirmou em entrevista coletiva.

Às 14h, o ministro vai sobrevoar as cidades afetadas pelos temporais no norte de Minas. Ainda nesta segunda-feira, ele se encontrará com políticos de Salinas.

Chuvas em MG

O período chuvoso em Minas Gerais, que começou em outubro de 2021 e se estenderá até março de 2022, já deixou 13.139 pessoas desalojadas e 3.131 desabrigadas. Ao todo, seis mortes por causa dos temporais foram registradas no estado nas seguintes cidades: Uberaba, Coronel Fabriciano, Nova Serrana, Engenheiro Caldas, Pescador e Montes Claros.