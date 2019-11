Ministro Osmar Terra recebe prêmio internacional de educação 

Osmar Terra recebeu o prêmio WISE Awards 2019 Lucio Bernardo Junior/02.03.2016/Câmara dos Deputados

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, participou, nesta quarta-feira (20), de uma reunião em Doha, no Catar, em que recebeu o prêmio internacional de educação WISE Awards de 2019 pelo projeto Criança Feliz.

A premiação é uma iniciativa da Fundação Catar e é considerada uma das mais concorridas e prestigiadas do mundo. O programa brasileiro de atenção à primeira infância competiu com mais de 480 projetos de vários países.

O Criança Feliz é considerado o maior programa de visitação domiciliar para o desenvolvimento infantil do mundo. Atualmente, 754 mil crianças e gestantes de todo o país são atendidas.

O programa é coordenado pelo Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. O objetivo do Criança Feliz é atender gestantes e crianças de até três anos do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, e de até seis anos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada). A iniciativa integra ações nas áreas da educação, saúde, justiça, assistência social, cultura e direitos humanos.