Ministro Pazuello recebe alta de hospital das Forças Armadas Segundo Ministério da Saúde, ele continuará sendo monitorado pela equipe médica que o acompanha desde o início do tratamento para a covid-19

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que recebeu alta nesta terça-feira (3) Marcelo Camargo/Agência Brasil - 16.09.2020

O Ministério da Saúde informou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta do Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, no fim da tarde desta terça-feira (3).

Pazuello seguirá sendo monitorado pela equipe médica que o acompanha desde o início do tratamento para a covid-19, em sua residência, na capital federal, afirma o ministério.

O ministro também se submeteu a um novo teste para covid-19 e aguarda o resultado.

Pazuello passou o fim de semana internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. O hospital é o mesmo no qual o ministro estava cumprindo isolamento social após ser diagnosticado com a covid-19, há 13 dias.

Ele havia sido transferido para a unidade particular após um quadro de desidratação na última sexta-feira (30). Horas após receber recebe alta hospitalar e deixar o Hospital DF Star, o ministro retornou ao Hospital das Forças Armadas.

No hospital, ele se submeteu a exames do tratamento da covid-19 para hidratação e acompanhamento médico. O procedimento faz parte da conduta indicada pela equipe médica do ministro.