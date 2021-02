Ministro Ricardo Salles tem teste positivo para covid-19 Titular da área da Meio Ambiente teve febre e passa bem. Salles é o 15º ministro do governo a ser infectado pelo novo coronavírus Ministro Ricardo Salles tem teste positivo para covid-19

Brasil | Do R7

A- A+

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Adriano Machado/Reuters - 22.10.2020

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recebeu diagnóstico positivo para covid-19, segundo o Ministério do Meio Ambiente. A pasta informou que o resultado do exame foi conhecido nesta terça-feira (16)

Segundo o ministério, o titular da pasta de Meio Ambiente apresentou leve febre, mas passa bem. Ele "manterá isolamento, conforme orientação médica", segundo o ministério.

Salles se junta à lista de outros 14 ministros do governo Bolsonaro que já tiveram covid-19. São eles:

- André Mendonça, ministro da Justiça e Segurança Pública

- Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional

- Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia

- Fábio Faria, ministro das Comunicações

- Jorge Antônio de Oliveira Francisco, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência

- Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo

- Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações

- Milton Ribeiro, ministro da Educação

- Eduardo Pazuello, Ministro da Saúde.

- Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo

- Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente

- Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura

- Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral da Presidência

- Wagner Rosário, controlador-geral da União