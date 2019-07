Alexandre Garcia, do R7, em Lima, no Peru

Ministro visita instalações do Grupo Record no Centro de Mídia do Pan Osmar Terra representará o presidente Jair Bolsonaro na abertura doa jogos e acompanhara competição de triátlon Lima 2019''

Osmar Terra vistou as instalações do Grupo Record Ascom/Minitério da Cidadania - 26.7.2019

O ministro da Cidadania, Esporte e Cultura, Osmar Terra, visitou nesta sexta-feira (26) o Centro de Mídia dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Acompanhado do secretário de alto desenvolvimento, o campeão olímpico Emanuel Rego, a comitiva da pasta conheceu as instalações do Grupo Record.

Terra, que vai representar o governo Bolsonaro na cerimônia de abertura da competição, destacou a importância do Bolsa Atleta e afirmou que 333 esportistas do programa participarão das competições até o dia 11 de agosto.

"Vamos fazer com que toda essa vitrine que é o Pan-Americano se reflita para a formação de novos atletas. O que vai acontecer aqui incentivar muito o trabalho que estamos desenvolvendo no Brasil", disse o ministro.

Para Emanuel, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de janeiro (2007) e Guadalajara (2011), disse ser uma satisfação poder estar do outro lado e ajudar os atletas a atingir os objetivos.

"O trabalho nos últimos anos foi feito com qualidade. Os brasileiros que estão aqui querem dar o melhor de si, já pensando nas Olimpíadas de Tóquio", garantiu o campeão olímpico, que entrou ao vivo na transmissão da Record News e do Playplus ao lado da também ex-jogadora Virna.

Emanuel entrou ao vivo na transmissão do Grupo Record Record TV

Após assistir à cerimônia de abertura da Lima 2019 nesta sexta-feira, a comitiva do ministério acompanhará a competição do triátlon na amanhã deste sábado (27).

Combate às drogas

De acordo com Osmar Terra, as ações de incentivo ao esporte servem também como ferramenta de prevenção ao consumo de drogas. “O esporte é essencialmente o mais importante aliado que nós temos para combater o consumo de drogas”, garantiu.

“Os países que reduziram o consumo de drogas fizeram isso com o incentivo da atividade esportiva”, avaliou Terra, que citou a Islândia como exemplo. “É um país pequeno que participou da Copa do Mundo e empatou com a Argentina”, lembrou o ministro.

A comitiva, brasileira, que contava também com o chefe da embaixada brasileira no Peru, Rodrigo de Lima Baena Soares, se reuniu com o CEO do Grupo Record, Marcos Vinicius, e Marcelo Cardoso, vice-presidente administrativo da empresa.