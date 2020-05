Ministros Augusto Heleno e Ramos visitam Bolsonaro no Alvorada

General Heleno visita o presidente Bolsonaro EFE/ Joédson Alves

O ministro do Gabinete Institucional da Presidência (GSI), general Augusto Heleno, no fim da manhã deste domingo (17) ao Palácio da Alvorada, onde está o presidente Jair Bolsonaro. Pouco antes, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, também havia entrado no local. Na portaria do Alvorada neste momento, havia, por volta das 11h15, apoiadores do presidente.

Existe a expectativa de que Bolsonaro e os ministros possam sair do Alvorada até o Palácio do Planalto para participarem de manifestação pró-governo que ocorre na Esplanada nesta manhã. No sábado, o presidente indicou que poderia ir ao ato por volta das 11h.

