Ministros Barroso e Nunes Marques recebem alta de hospitais em que estavam internados Os magistrados do STF se recuperam de cirurgia no intestino; eles estão em casa e passam bem Ministros Barroso e Nunes Marques recebem alta de hospitais em que estavam internados

Ministro do STF Luís Roberto Barroso durante sessão da Corte Carlos Moura/SCO/STF - Arquivo

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso teve alta do hospital neste domingo (12). O ministro Kassio Nunes Marques, colega de Barroso no STF, também recebeu alta hospitalar, mas ontem, sábado (11). Os ministros estão em casa e passam bem, de acordo com informações da Corte.

O ministro do STF Kassio Nunes Marques, que também recebeu alta hospital Nelson Junior/SCO/STF - 9.3.2022

Barroso estava internado em um quarto no Hospital Sírio-Libanês em Brasília para se recuperar de uma cirurgia de emergência no intestino. Ele tinha deixado a UTI do hospital na última quinta-feira (9). O ministro foi internado no fim de fevereiro para uma intervenção de fechamento de uma hérnia incisional, uma espécie de recuperação na cicatrização de uma cirurgia anterior.

Já Marques estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recuperava de uma cirurgia intestinal realizada em 16 de fevereiro. O procedimento fazia parte da revisão de uma cirurgia bariátrica realizada por ele em 2012.

De acordo com o STF, mesmo do hospital, o ministro continuou trabalhando em processos e participou de votações pelo plenário virtual.