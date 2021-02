Ministros do STF acreditam em maioria no plenário por prisão Para magistrados ouvidos pelo R7 deve haver maioria esmagadora para confirmar a prisão na tarde desta quarta-feira (17)

Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) ouvidos pelo R7 Planalto acreditam na confirmação da legitimidade da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) por maioria esmagadora no plenário na tarde desta quarta-feira (17). A reunião será em plenário virtual.

O parlamentar foi preso em flagrante delito após divulgar vídeo com ameaças aos ministros da Suprema Corte.

Os magistrados avaliam que a prisão foi legítima e dentro dos moldes legais, não havendo, portanto, motivos para uma eventual anulação. Há ainda a questão simbólica: a necessidade de demonstrar que a Corte não vai tolerar inconstitucionalidades.

Na visão dos ministros, no entanto, ainda é cedo para avaliar o impacto da prisão nos inquéritos que tramitam na Corte, dos atos antidemocráticos e das Fake News, até porque o ato ainda depende de confirmação nos plenários do STF e da Câmara dos Deputados. Sobre eventual decisão da Câmara os ministros não quiseram opiniar, por se tratar de questão interna da Casa.