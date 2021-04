Ministros tomam decisões conforme Constituição, diz STF

A- A+

O ministro Luís Roberto Barroso durante sessão do STF Nelson Jr./SCO/STF - 18.03.2020

O STF (Supremo Tribunal Federal) reiterou nesta sexta-feira (9) que as decisões de seus ministros são tomadas de acordo com a Constituição, poucas horas depois de o presidente Jair Bolsonaro atacar o ministro Luís Roberto Barroso, que na véspera determinou a abertura de uma CPI no Senado para investigar a gestão da pandemia de covid-19 no Brasil.

"Questionamentos a elas (decisões) devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país", disse o STF em nota.

Mais cedo, Bolsonaro disse que falta "coragem moral" a Barroso e que ele fez "politicalha" ao determinar a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado.

