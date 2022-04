Mirando Guinness, idosa comemora 105 anos com tatuagem: veja vídeo 'Quero o corpo todo colorido', disse Vó Pifa, moradora do DF que quer ser a mulher mais velha do mundo a fazer uma tatuagem Mirando Guinness, idosa comemora 105 anos com tatuagem: veja vídeo

Vó Pifa, que fez sua quarta tatuagem para comemorar os 105 anos Engels Espíritos/Acervo Pessoal

Dois dias depois de completar 105 anos, Epifânia Maria de Jesus, a vó Pifa, moradora de Sobradinho, no Distrito Federal, comemorou a nova idade colocando, neste sábado (9), uma nova tatuagem no braço. Esse é o quarto desenho no corpo dela, um pedido para celebrar a data e tentar entrar no Guinness Book, o livro dos recordes, como a mulher mais velha a tatuar a pele.

“Estou aqui no maior prazer da minha vida, com especialistas, fazendo mais um trabalho, fazendo uma tatuagem mais. Eu quero mesmo é meu corpo todo colorido. Faz de conta que eu sou um pé de flor”, disse ela logo após concluir o trabalho com o tatuador Flávio Araújo, em um estúdio da Asa Norte.

Neste sábado, ela gravou em sua pele a frase “só o amor constrói”, com uma chave de ouro sobre as primeiras palavras. “É uma frase que ela gosta de falar para todos da família, afirma o músico Engels Espíritos, neto da vó Pifa, que a acompanhou durante a sessão.

“Ela é terrível! Que saúde e energia”, se diverte o neto. “Acredito que ela ainda irá tatuar mais vezes, daqui uns dois anos ou mais. Peço a Deus que ela esteja viva”, concluiu.

Baiana de Correntina, ela esbanja vitalidade ao contar sua história como cantora, poetisa, piadista e pioneira em duas capitais. Hoje, são 14 filhos, 39 netos, 42 bisnetos e nove tataranetos. Ela saiu de sua terra de origem ao lado do marido, filhos e amigos em 1931, em direção a Goiânia, que seria fundada dois anos depois. Em 1956, ela e a família se mudaram para ajudar a construir Brasília.

Em 2018, aos 101 anos, a vó Pifa recebeu o troféu “Records Brasil” durante participação no programa Hora do Faro, na Record TV, como mulher mais velha do país a fazer uma tatuagem.

Tatuagem feita pela Vó Pifa para celebrar seus 105 anos Engels Espíritos/Acervo Pessoal

A primeira imagem gravada na pele da vó Pifa foi feita quando ela completou 90 anos. Na ocasião, ela desenhou um arranjo de flores na perna esquerda. Aos 98 anos, foi a vez de colocar um beija-flor tomando o néctar. Aos 101, a artista colocou uma rosa vermelha na coxa direita.

“Gosto de uma tatuagem, floresce o coração”, disse ela à reportagem do programa Balanço Geral DF exibido nesta sexta-feira (8).