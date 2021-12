Miss adolescente desaparecida em SP é encontrada em RS

A- A+

Yasmin saiu de casa para comprar um biquíni para o concurso e desapareceu Reprodução/ Record TV

Yasmin Pesinato Benedetti, de 17 anos, a miss adolescente de São Paulo que desapareceu na última quinta-feira (2), foi encontrada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde mora o pai, e está em segurança. A informação foi confirmada pela mãe, Agatha Marion Pesinato.

A jovem teria ido sozinha, sem comunicar aos pais sobre a viagem. Yasmin participaria de um concurso de beleza estadual neste final de semana.

Ela saiu de casa com R$ 200 para comprar um biquíni e, desde então, estava desaparecida.

Neste sábado (4), a família recebeu a informação da localização da jovem e repassou à polícia, que realizava buscas por ela.

Yasmin encontra-se bem e, agora, a questão será lidada em família.

A mãe da garota encaminhou a seguinte mensagem:

"Amigos,

A Yasmin foi encontrada no Rio Grande do Sul, onde mora o pai, e está em segurança. Foi um susto muito grande para todos nós, mas agora estamos aliviados. Agradecemos o apoio de todos os que se mobilizaram e rezaram por nós, o apoio dos policias do 7ºDP e da DHPP e também da imprensa. Graças a Deus, ela está bem e agora vamos lidar com a questão em família."

Relembre o caso

Yasmin saiu de casa com R$ 200 para comprar biquíni na quinta-feira (2) para participar do concurso de beleza estadual neste final de semana e desapareceu.

Há quatro anos a jovem mora com a mãe e o padrasto na Rua Joaquim Ferreira, 116, na Barra Funda. A loja que a jovem foi comprar a peça fica a um quilômetro de distância da sua casa.

Um colega de Yasmin contou que a viu na escola, por volta das 14h do mesmo dia. Entretanto, os alunos já estão em férias e a jovem já se formou no ensino médio.

De acordo com as amigas da adolescente, há alguns dias, na saída da escola, a jovem foi abordada por um homem que dirigia um carro. Ele a elogiou e pediu seu número de celular. Com receio, Yasmin passou o contato errado.

Em seguida, o homem, cujo identidade segue desconhecida, tentou adicionar a Miss Teen nas redes sociais.

A mãe de Yasmin, Agatha Marion Pesinato, mandou mensagem para a filha por volta das 13h, no dia do desaparecimento. Ela visualizou, mas não respondeu.

Agatha achou que ela estivesse ocupada provando roupa. Quando retornou do trabalho, por volta de 18h30, não encontrou a filha em casa.

Ainda acreditando que Yasmin pudesse ter ido ao shopping, às 19h mandou outra mensagem, que não foi entregue. As ligações também estavam caindo na caixa postal.

O Miss Teen São Paulo anunciou, em suas redes sociais, que o concurso foi suspenso. "Estamos todos solidários a este momento de angústia e apreensão que mãe, familiares e amigos da nossa Miss Teen Cidade São Paulo e na esperança por notícias e solução do caso", afirmou a organização.

O caso foi registrado no 23° Distrito Policial e encaminhado ao 7° Distrito Policial para investigação.

