“Miss Melhor Idade” resgata idosos em Minas Gerais

Um estudo realizado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade Yale, nos Estados Unidos, descobriu que idosos que mantêm a sua autoestima elevada, vivem mais e melhor. Pensando em ensinar a terceira idade sobre a importância de se valorizar e demonstrar confiança em si mesmo, o programa social Calebe realiza há cinco anos o concurso de beleza “Miss Melhor Idade”, no estado de Minas Gerais.

No dia 6/4, foi a vez da cidade de Ribeirão das Neves (MG) realizar o desfile. O evento contou com a participação de 240 idosos e serviu para estimulá-los a cuidar da pele, dos cabelos, das roupas e da higiene pessoal. Também foi oferecido, gratuitamente, atendimento médico, jurídico e de beleza.

Geralda Gonçalves, 74 anos, ganhou, recentemente, o 1º lugar no “Miss Melhor Idade” de Belo Horizonte (MG). Ela conta que, antes de aceitar o convite para desfilar, não gostava nem de se olhar no espelho. “Eu tinha dificuldade em aceitar minha atual idade e as mudanças que o meu corpo sofreu com o tempo. Hoje, além de ter recuperado a minha autoestima, vejo que ela é fundamental para minha saúde mental”, explicou Geralda.

Sérgio Gonçalves, coordenador-geral do Calebe, afirma que muitos idosos chegam no grupo com problemas graves de auto rejeição. Para ele, a solução é aprender a se amar em qualquer idade. “É justamente através do resgate da sua identidade, que a melhoria da autoestima é alcançada. Ela é resgatada no cuidado da aparência, com atividades prazerosas e com o convívio família”, concluiu Sérgio.

O objetivo do Calebe é proporcionar mais qualidade de vida à terceira idade, por intermédio de interação social, cursos, passeios e atividades físicas. O grupo desenvolve ações de entretenimento, saúde, beleza, orientações sociais, jurídicas e apoio psicológico. Também são realizadas palestras, atividades físicas e cursos, de forma regular e gratuita.

Atualmente o programa social está em todo o Brasil e em mais 70 países. Só em 2018, cerca de 2,4 milhões de idosos foram beneficiados.