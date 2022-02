'Missão cumprida', diz Bolsonaro sobre reunião com Moraes Presidente encontrou ministro nesta segunda e recebeu convite para posse no TSE 'Missão cumprida', diz Bolsonaro sobre reunião com Moraes

O presidente Jair Bolsonaro Evaristo Sá/AFP - 04.02.2022

O presidente Jair Bolsonaro se encontrou nesta segunda-feira (7) com os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), os próximos presidente e vice-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), respectivamente, e disse que a reunião transcorreu sem problemas.

Fachin e Moraes foram até o Palácio do Planalto e entregaram um convite a Bolsonaro para a posse dos dois no TSE. A cerimônia ocorrerá após o término do mandato do atual presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, e está marcada para o dia 22 de fevereiro, em formato virtual.

“Missão cumprida. Converso com todo mundo e busco soluções. E todos nós queremos uma coisa só: transparência e segurança [nas eleições]”, comentou o presidente durante conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

Bolsonaro já criticou Moraes publicamente em diversas ocasiões, sobretudo por causa de decisões do ministro que afetaram o presidente ou apoiadores dele. No feriado da Independência de 2021, por exemplo, Bolsonaro ameaçou descumprir eventuais decisões judiciais proferidas pelo magistrado, mas se retratou posteriormente.

No STF, Moraes é relator de alguns processos contra o chefe do Executivo, como o que apura uma eventual interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal e o que investiga o vazamento de informações sigilosas de uma investigação da corporação sobre um ataque de hackers aos sistemas do TSE em 2018.

Sobre esse último caso, no fim de janeiro a Polícia Federal enviou um relatório ao Supremo em que afirma que o presidente cometeu crime de violação de sigilo funcional ao divulgar documentos do inquérito em questão. A corporação apontou a necessidade de ouvir Bolsonaro para a elaboração do relatório final sobre o caso.