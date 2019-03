Mobilização arrecada mais de 3 mil bolsas de sangue

Uma inciativa do “Grupo da Saúde”, mobilizou no início do mês mais de três mil voluntários para doar sangue para hospitais de todo o Brasil. O objetivo é ajudar a repor os estoques dos hemocentros, que caem significativamente após feriados prolongados, como o Carnaval. A campanha vai até o final de março.

Ao mesmo tempo em que o número de doadores diminui durante os feriados, aumentam os acidentes com vítimas — que podem necessitar de transfusão de sangue. De acordo com o balanço da Operação Carnaval 2019 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados 1.157 acidentes. Já o número de feridos contabilizou 1.464 pessoas.

Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas, de acordo com o Ministério da Saúde. Até o momento, o programa social beneficiou mais de 12 mil pessoas com a campanha. Em algumas cidades, como São Paulo, Osasco, Santo André, Praia Grande, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Natal (RN), as coletadas serão realizadas até o final deste mês.

No dia 8 de março, a campanha foi realizada no hospital Santa Paula (SP). Na ocasião, a enfermeira Leoneida Dominichelli ressaltou sobre a importância da atitude dos voluntários e as doações. “A vida de muitas pessoas só está sendo mantida graças a Deus e à solidariedade de vocês”, disse Leoneida.

Quem pode doar?

• Pessoas entre 16 e 69 anos de idade podem doar sangue. No entanto, aos menores de 18 anos é exigido o consentimento dos pais. Ademais, aqueles que têm acima de 60 anos só poderão fazer a doação caso já tenham feito antes;

• O doador precisa pesar, no mínimo, 50 quilos e ter um estado bom de saúde;

• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não estar em jejum;

• A frequência máxima é de quatro doações anuais para homens e três doações anuais para as mulheres.

E não se esqueça de levar um documento de identificação com foto.

Saiba mais sobre o programa social

O Grupo da Saúde foi criado em janeiro de 2018. São 24 mil voluntários que prestam auxílio aos doentes, aos familiares deles e profissionais das Unidades Básica de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), hospitais, clínicas de acolhimento, casas de repouso e asilos de todo o Brasil. Só no ano passado, 746 mil pessoas foram beneficiadas através do programa social.

Para levar alegria no ambiente hospitalar também foi criado o “Sorriso Saúde”. Semanalmente, voluntários se vestem de palhaço e levam música e contam histórias aos enfermos. Outro projeto é o “Grupo de Apoio à Saúde”, que oferece, de madrugada, café da manhã às pessoas que aguardam, em filas de hospitais, pelo atendimento médico.

O Grupo da Saúde promove, ainda, palestras para médicos, enfermeiros, psicólogos e demais profissionais dos hospitais.