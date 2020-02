Moda inclusiva é oportunidade para geração de renda e emprego

Do R7

Roupas atendem as necessidades das pessoas com deficiência Divulgação/InclusãoSP

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do programa Moda Inclusiva, realizou uma aula aberta sobre moda inclusiva na manhã desta segunda-feira (17). O evento aconteceu em Santos, litoral de São Paulo, e reuniu mais de 50 pessoas.

Leia também: Marcas apostam em roupas adaptadas para deficientes

O programa incentiva a inclusão e a produção de “looks”, levando em conta a necessidade de produtos e serviços que abordem as perspectivas e particularidades desse público.

A ação contou com a participação da secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão.

Foi abordado o aspecto empreendedor e gerador de renda que esse segmento de mercado, ainda pouco explorado, pode oferecer com o intuito de despertar o pensamento e olhar inclusivo no mundo da moda.

Leia mais: Amiga cadeirante inspira estilista a criar moda inclusiva

A professora de moda Andreia Mirón, trouxe aos participantes a importância da moda inclusiva, que vai além da estética. “Quanto mais se pensar no conforto da roupa para a pessoa que está usando, melhor. A estética tem que estar aliada ao lado humano”, disse.

Leia mais: Pessoas com deficiência física criticam acessibilidade em SP

Os presentes puderam aprender sobre conceitos e temas que envolvem a moda desde a sua origem, como beleza e aparência, além de fazer uma reflexão sobre padrões. Também puderam conhecer um showroom com diversas peças versáteis que podem ser usadas por todas as pessoas, com ou sem deficiência.