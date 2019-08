Do R7

Monumentos de São Paulo receberão homenagem ao Uruguai Sete dos principais monumentos da capital paulista receberão projeções com a bandeira uruguaia, em homenagem ao dia da independência do país Monumentos de São Paulo receberão homenagem ao Uruguai

O vice-ministro de Turismo do Uruguai, Benjamin Liberoff, a cônsul uruguaia em SP, Melissa Alvarez e Eduardo Bravo, bispo da Igreja Universal Edu Garcia / R7 - 23.8.2019

Sete dos principais monumentos e pontos turísticos de São Paulo, como a Biblioteca Mário de Andrade, a Prefeitura, a Ponte Estaiada e o Monumento das Bandeiras, serão "pintados" com uma projeção da bandeira do Uruguai, das 18h de sábado (24) até as 6h de domingo (25)

O objetivo da ação, anunciada em um evento promovido pelo consulado uruguaio na sede da FIESP — outro dos prédios que se "vestirão" de Uruguai — na noite desta sexta-feira (23), é homenagear os 194 anos da independência do país.

FIESP homenageia o Uruguai Edu Garcia / R7 - 23.8.2019

"É uma data muito importante para os uruguaios, não só em casa, como em todo o mundo. Celebramos nossa união como povo, chamamos os amigos, comemos e bebemos bem. A diáspora uruguaia é grande, temos gente pelo mundo todo, e essa é uma maneira de nos unirmos", explicou a cônsul Melissa Rosano Alvarez.

Fazer essa homenagem em São Paulo é importante pelo tamanho da colônia, afirma ela. "O Brasil e, em especial São Paulo e Rio Grande do Sul, sempre receberam muito bem os uruguaios, temos uma grande população aqui", conta.

O vice-ministro de Turismo do Uruguai, Benjamin Liberoff, destacou que o país recebe atualmente mais de 850 mil turistas brasileiros por ano. "É uma relação muito importante, para os dois países", ressalta.

Reconhecimento do trabalho

Eduardo Bravo, bispo da Igreja Universal, foi um dos convidados do evento e comentou sobre a expansão internacional da igreja e a forte presença em terras uruguaias.

"Já estamos presentes há mais de 20 anos no Uruguai. Temos lá 50 templos, quase 100 pastores trabalhando, cerca de 600 obreiros. Ser convidado para a festa nacional do Uruguai é um reconhecimento do trabalho que fazemos lá", diz Bravo.

Dia de todos os uruguaios

Lugano vai reunir amigos para festejar a data Edu Garcia / R7 - 23.8.2019

Ex-capitão da seleção uruguaia de futebol, além de ídolo e atualmente dirigente do São Paulo, Diego Lugano foi ao evento e falou sobre a importância do 25 de agosto para os uruguaios fora do Uruguai.

"Comemoro todo 25 de agosto, não importa onde eu esteja. Faço em São Paulo, como fiz na França, na Turquia, em todos os lugares onde joguei. Domingo vou juntar os amigos, cantar o hino e fazer um churrasco. É sempre uma boa desculpa para isso", confessa.