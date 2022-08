Moraes cria Núcleo de Inteligência e quer restringir armas no dia das eleições Há poucos dias na presidência do TSE, magistrado quer regras abrangentes para garantir segurança das eleições Moraes cria Núcleo de Inteligência e quer restringir armas no dia das eleições

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE Nelson Jr./SCO/STF - 09.08.2022

Em uma reunião a portas fechadas com 23 comandantes de polícias militares (PMs), o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anunciou a criação de um Núcleo de Inteligência na corte. O órgão deve contar com três representantes indicados pelos chefes das PMs, e sua principal atribuição será garantir a hierarquia das tropas e a segurança do pleito que ocorre em outubro.

Além de Moraes e dos comandantes, estavam presentes no encontro, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (24), em Brasília, o ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), e o diretor-geral da Polícia Militar de São Paulo, Rogério Allegretti, membro do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Violência Política criado na corte.













































































O primeiro item da pauta, de acordo com a ata de reunião, à qual o R7 teve acesso, foi a "garantia da segurança pública nas eleições, a hierarquia e a disciplina policiais". Em seguida, discutiu-se a importância das corporações policiais na realização do pleito e iniciou-se "a análise sobre eventual restrição ao porte de armas, bem como ao treinamento e transporte de armas pelos CACs no dia das eleições".

Moraes tomou posse como presidente do Tribunal no dia 16 deste mês e desde então vem ampliando o diálogo com outros setores, inclusive com as Forças Armadas, governos estaduais e integrantes da Justiça Eleitoral e de embaixadas, para garantir a realização pacífica do pleito.

Em relação às polícias militares, o foco é prever e impedir atos de indisciplina, motins ou atos antidemocráticos por parte dos integrantes das tropas durante a realização do primeiro e do segundo turno de votação.

No encontro desta quarta-feira, foi assinado um "termo de cooperação entre TSE e o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais (CNCG) para a coordenação e centralização de informações de todas as corporações e elaboração de relatórios, bem assim para a divulgação e distribuição de diretrizes e peças informativas produzidas pelo TSE".