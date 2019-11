Moraes defende uso de dados do Coaf e da Receita em investigações Ministro vai contra Dias Toffoli em vários pontos, inclusive ao ser favorável a que o Ministério Público acione órgãos de controle pedindo informações Alexandre de Moraes defende uso de dados do Coaf e da Receita em investigações

Moraes é contrário à proibição de investigações que usaram dados DEMéTRIUS ABRAHãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro Alexandre de Moraes foi contrário nesta quinta-feira (21) ao entendimento do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e defendeu o compartilhamento de dados entre órgãos de controle, como a Unidade de Inteligência Financeira (UIF, antigo Coaf), Receita Federal e Ministério Público. Para ele, não há razão para limitações nessa troca de informações, como pediu em seu voto o relator do caso.

O plenário da Corte reuniu-se pela segunda vez na semana para definir como as informações de inteligência podem ser utilizadas por órgãos de investigação. A sessão desta quinta foi encerrada após o voto de Moraes e será retomada na próxima quarta-feira (27).

Toffoli estabeleceu que procuradores não podem pedir diretamente à UIF relatórios de inteligência financeira (RIFs) sobre investigados e que a Receita Federal não pode encaminhar ao Ministério Público dados detalhados de imposto de renda e extrato bancário. Moraes discordou nos dois pontos.

"Não há nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade no compartilhamento entre Receita e Ministério Público de todas as provas, todos os dados necessários para a conformação e lançamento do tributo", argumentou Moraes.

Ele explicou ser favorável até mesmo à prática de o Ministério Público pedir à UIF informações sobre qualquer pessoa. Posição totalmente diferente da de Toffoli.

Em julho, Toffoli abriu esse debate ao determinar a suspensão de todas as investigações que utilizavam dados dos chamados órgãos de controle – entre os quais se inclui Banco Central e Receita Federal. A medida paralisou, por exemplo, a investigação sobre o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, acusado de "rachadinha" (ficar com parte do salário de seus funcionários) na época em que exercia o cargo de deputado estadual no Rio de Janeiro.

Em seu voto, Moraes afirmou que "os direitos fundamentais não podem servir como escudo protetivo para prática de atividades ilícitas".

"São órgãos que foram se integrando e criando uma rede de inteligência. É importante que o Supremo defina normas para evitar insegurança jurídica e para que suas atuações no combate à criminalidade organizada não acabe sofrendo prejuízos."

Veja também: Toffoli tem acesso a dados sigilosos de 600 mil pessoas

"Todas as provas levantadas dentro dos quesitos legais, tudo o que vier por esse procedimento – sigilo fiscal, cruzamento de dados, notas fiscais – forma um conjunto lícito", opinou Alexandre de Moraes.

Dias Toffoli

Primeiro a ler o voto, na quarta-feira (20), o ministro Dias Toffoli impôs limites ao compartilhamento de dados financeiros. Seu parecer demorou mais de quatro horas para ser lido.

Para o ministro, os dados levantados pela UIF não podem ser considerados provas, e informações da Receita só podem ser compartilhadas em relação a pessoas contra as quais já existam investigações penais.

Ele reforçou que não são permitidos compartilhamento de dados por encomenda, referindo-se a eventuais pedidos de apuração feitos por órgãos de investigação.

Toffoli também sugeriu que os detalhamentos das operações só podem ser enviados por canal próprio para essa função, e não por mensagens de e-mail ou outras formas de comunicação. "Sua disseminação deve ser feita exclusivamente por seus sistemas eletrônicos, certificados com registro de acesso. Fica vedada assim a entrega por qualquer outro meio."