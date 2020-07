Clebio Cavagnolle, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

Moraes, do STF, prorroga inquérito das fake news por mais seis meses O inquérito foi aberto em março de 2019, por meio do presidente Dias Toffoli. A previsão inicial era de término da investigação em 15 de julho

Na imagem, o ministro do STF Alexandre de Moraes Rosinei Coutinho/SCO/STF (20/02/2020)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes prorrogou nesta quarta-feira (1º) por mais seis meses o inquérito das fake news, que investiga ameaças contra os integrantes da Suprema Corte e disseminação de conteúdo falso na internet.

O inquérito foi aberto em março de 2019, por meio do presidente Dias Toffoli. A previsão inicial era de término do inquérito em 15 de julho, no entanto, Moraes prorrogou a investigação.

No último dia 18, a validade jurídica e continuidade do inquérito das fake news foi aprovada pelos membros do STF - 10 dos 11 ministros votaram favoráveis a investigação, sendo apenas Marco Aurélio contrário.