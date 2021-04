Moraes encaminha processo de Daniel Silveira ao Conselho de Ética Parlamentar deixou a prisão após 26 dias e enfrenta processo no colegiado da Câmara dos Deputados que pode levar à cassação

Brasil | Clébio Cavagnolle, da Record TV, e Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) Divulgação/Câmara dos Deputados

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta sexta-feira (9) o envio de cópia do processo contra o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

Silveira foi preso após ordem expedida por Moraes no dia 16 de fevereiro após publicar vídeo nas redes sociais contra os ministros do STF.

Após 26 dias de prisão, o parlamentar deixou o BEP (Batalhão Especial Prisional) de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e foi para sua casa, em Petrópolis, onde passará a cumprir prisão domiciliar.

O deputado federal enfrenta processo no Conselho de Ética da Casa. No dia 12 de março, o colegiado admitiu dar seguimento, por 13 votos a 2, ao processo disciplinar que pode levar à cassação do mandato de Silveira.