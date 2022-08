Moraes nega pedido de Marçal e mantém PROS na coligação de Lula Plenário da corte já havia decidido, no último dia 10, que o comando da sigla ficaria com ala que apoia o ex-presidente Moraes nega pedido de Marçal e mantém PROS na coligação de Lula

O coach Pablo Marçal durante discurso em evento do PROS PROS/Reprodução - Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou pedido de liminar de Pablo Marçal para que o comando do PROS fosse devolvido à ala que apoia seu nome para a Presidência da República. Moraes decidiu que a presidência do partido deve ser mantida com Eurípedes Júnior e que o partido pode apoiar outra candidatura ao cargo máximo do Executivo. A negativa reafirma o que foi decidido pela corte no último dia 10.

Com a troca de comando, o partido abandonou Marçal e se juntou à coligação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma série de decisões judiciais nas últimas semanas fez com que o comando da legenda se alternasse entre Eurípedes e Marcus Holanda, que apoia o nome de Marçal para o Palácio do Planalto.

Com a volta de Eurípedes, o PROS decidiu retirar a candidatura própria à Presidência. A decisão foi tomada no último dia 5, em convenção da legenda. Vinte e nove representantes participaram e foram a favor da decisão. A ata do encontro foi enviada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgação. No entanto, de acordo com a corte, o pedido de retirada deve ser enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do registro, para ser oficialmente cumprido.

Em nota, Marçal afirmou que é candidato e que a assembleia foi irregular. Em comunicado à imprensa sobre a decisão do dia 10, a ala de Holanda disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF), "onde acredita que a justiça será feita". O grupo diz ainda que, "sob o comando de Marcus Holanda, continuará unido, apoiando a candidatura de Pablo Marçal".