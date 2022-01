Moraes pede que presídio examine saúde de Roberto Jefferson Defesa do ex-deputado pediu transferência do político a um hospital particular para exames por suspeita de Covid-19 Moraes pede que presídio examine saúde de Roberto Jefferson

O ex-deputado Roberto Jefferson reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu que o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, avalie as condições de realizar exames médicos para analisar a saúde do ex-deputado federal Roberto Jefferson.

Nesta terça-feira (11), a defesa do político pediu ao Supremo que Jefferson fosse levado do presídio para o Hospital Samaritano Barra, também no Rio, para ser submetido a uma avaliação médica depois de apresentar sintomas característicos da Covid-19 e da gripe.

Segundo os advogados do ex-deputado, a transferência dele para a unidade hospitalar deveria ser feita imediatamente "sob pena de agravamento irreversível do seu estado de saúde, que poderá resultar em risco de morte".

Moraes, no entanto, deu 24h para que o diretor do Complexo Penitenciário de Gericinó informe se a unidade prisional tem a capacidade de realização, no hospital penitenciário, dos exames indicados como necessários pelos médicos do preso.

Jefferson foi preso, em agosto de 2021, por ordem de Moraes devido a uma série de ataques e ofensas nas redes sociais ao STF e aos ministros do Supremo. Segundo a investigação da Polícia Federal que motivou a prisão do político, ele seria o chefe de uma organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político, com a finalidade de atentar contra a democracia e os poderes Legislativo e Judiciário.