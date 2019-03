Moreira Franco deixa a prisão após conseguir habeas corpus Ex-ministro foi libertado após a decisão do desembargador federal Ivan Athié, do TRF2, que também mandou soltar o ex-presidente Temer Moreira Franco deixa a prisão após conseguir habeas corpus

O ex-ministro Moreira Franco também deixou a prisão Renato Costa/ Framephoto/ Estadão Conteúdo - 29.05.2018

O ex-ministro de Minas e Energia e ex-governador do Rio de Janeiro Moreira Franco deixou o Batalhão Especial Prisional da PM em Niterói, onde estava preso, no início da noite desta segunda-feira (25).

Moreira Franco foi libertado após a decisão do desembargador federal Ivan Athié, do TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), que também mandou soltar nesta segunda-feira (25) o ex-presidente Michel Temer. A decisão também inclui a liberdade de outras cinco pessoas, entre elas o coronel Lima, amigo do ex-presidente. Todos estavam detidos desde quinta por decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia do governo Michel Temer, também foi preso pela Lava Jato na última quinta-feira (21), em cumprimento de mandado expedido pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Franco foi detido pouco depois de o ex-presidente ter sido preso pela Polícia Federal em São Paulo. A ação que resultou na prisão de Temer e Moreira Franco foi um desdobramento da Operação Radioatividade. A investigação tem como base as delações do empresário José Antunes Sobrinho, ligado à Engevix, e do corretor Lucio Funaro.