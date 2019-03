Paulo Lima e Fernando Mellis, do R7

Moreira Franco recebe pensão de R$ 19 mil por ter governado RJ Lei, que não está mais em vigor, também garante benefício a Nilo Batista. Reportagem do R7 mostrou as generosas pensões pagas a ex-governadores Moreira Franco preso

Moreira Franco recebe pensão de R$ 19 mil José Cruz/Agência Brasil - 8.6.2016

Preso nesta quinta-feira (21) na Lava Jato, Moreira Franco recebe pensão vitalícia de R$ 19.681,23 por ter governado o Rio de Janeiro. O emedebista comandou o Estado entre 1987 e 1991.

Moreira Franco foi mestre nas intrigas do poder

Quem também recebe o benefício é Nilo Batista, que foi vice de Leonel Brizola e assumiu governo por quase um ano em 1994. Batista atualmente é sócio de um escritório de advocacia.

Os dados sobre pensões vitalícias pagas a ex-governadores foram levantados pelo R7 em setembro de 2018. A reportagem identificou 74 políticos que usufruem de aposentadoria paga pelos Estados.

No caso do Rio de Janeiro, os valores pagos a Wellington Moreira Franco e Nilo Batista somam R$ 39.362,66.

O pagamento das pensões de ex-governadores é feito com recursos do Tesouro Estadual e não tem impacto nas contas do Rioprevidência".

Outros ex-governadores não recebem. Uma emenda constitucional revogou o benefício que era concedido, deixando de fora Anthony Garotinho, Benedita da Silva, Rosinha Garotinho e Sérgio Cabral.