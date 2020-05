Moro afirma que democracia e tolerância caminham juntas Ex-ministro se manifestou pelas redes sociais após participação do presidente Jair Bolsonaro em ato. Moro foi um dos alvos no protesto Moro afirma no Twitter que democracia e tolerância 'caminham juntos'

O ex-ministro da Justiça, Sergio Moro GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, afirmou no Twitter neste domingo (3) que "democracia, liberdades - inclusive de expressão e de imprensa - Estado de Direito, integridade e tolerância caminham juntos e não separados."

O post foi feito por volta das 18h, após o presidente Jair Bolsonaro participar de um ato com apoiadores do governo no início da tarde.

Do lado de dentro do Palácio do Planalto, Bolsonaro saudou os manifestantes que foram ao local após uma carreata. Ao final da manifestação, o presidente afirmou que não vai mais aceitar interferência no Poder Executivo e que nomeará o novo diretor-geral da Polícia Federal nesta segunda (4). As falas do presidente foram transmitidas ao vivo em sua rede social.

"Queremos a independência verdadeira dos Três Poderes. Chega de interferência. Não vamos admitir mais interferência. Acabou a paciência", disse Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto, abraçado à filha, Laura. Ao final da transmissão, o presidente disse que "não há mais conversa" e que fará cumprir a Constituição, dizendo em seguida que fará a nomeação do cargo de diretor-geral da Polícia Federal.

Democracia, liberdades - inclusive de expressão e de imprensa - Estado de Direito, integridade e tolerância caminham juntos e não separados. — Sergio Moro (@SF_Moro) May 3, 2020

As falas e a participação de Bolsonaro na manifestação provocaram reações ao longo da tarde. Entre elas a do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse que cabe às instituições democráticas impor a ordem legal.

Moro conclui depoimento após mais de 8 h na sede da PF, em Curitiba

Moro, que pediu demissão há dez dias acusando o presidente Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal, foi um dos alvos de crítivas dos manifestantes. No sábado, Moro prestou depoimento à PF e à Procuradoria-Geral da República, em Curitiba, sobre as acusações.