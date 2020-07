Moro dará aula sobre combate a corrupção e lavagem de dinheiro O curso, realizado pela UniCeub (Centro Universitário de Brasília), será exclusivamente online e as aulas começam no dia 15 de setembro

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro MATEUS BONOMI/ ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro aceitou convite do UniCeub (Centro Universitário de Brasília) e lecionará no curso "Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Estado de Direito".

O curso, recém-lançado, será exclusivamente online e oferecerá aos alunos conhecimentos aprofundados a respeito dos temas modernos de instrumento de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, e a discussão do Estado de Direito, relacionando-os a questões fundamentais do constitucionalismo, Estado de Direito e democracia. A instituição diz, também, que o curso pretende habilitar os alunos a solucionar problemas jurídicos práticos e a pensar de forma crítica tais matérias.

Em sua página oficial do Twitter, Moro já se apresenta como professor. Na descrição, o ex-juiz da Lava Jato escreveu a frase em latim "salus populi suprema lex esto" (segurança do povo seja a lei suprema - em português).

Como professor em Brasília, o ex-juiz e ex-ministro dará aulas para estudantes de direito (1º ao 10º semestre), professores, advogados, assessores jurídicos, acadêmicos e operadores do Direito em geral. As aulas começam no dia 15 de setembro.