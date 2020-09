Moro dará primeira aula em universidade de Brasília nesta terça RENATO COSTA /FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 29/08/2019

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro dará nesta terça-feira (15) a aula inaugural do Curso de Direito do UniCeub (Centro Universitário de Brasília). Ele será titular do curso "Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Estado de Direito", que será todas as terças-feiras, das 19h às 23h, na plataforma online da instituição.