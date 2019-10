Moro defende Bolsonaro: 'campanha mais barata da história' Reportagem do jornal Folha de S.Paulo diz que testemunha e planilha ligam o presidente a esquema de caixa 2 no PSL de Minas na campanha de 2018

Moro criticou reportagem que cita o presidente Isaac Amorim/MJSP - 17.06.2019

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi ao Twitter na manhã deste domingo (6) para defender o presidente Jair Bolsonaro, após a publicação de uma reportagem que o aponta como suposto beneficiário de um esquema de caixa 2 na campanha eleitoral.

A reportagem do jornal Folha de S.Paulo diz que um depoimento fornecido à Polícia Federal e uma planilha apreendida em uma gráfica indicam que dinheiro de caixa 2 foi usado nas eleições para abastecer as campanhas do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) e de Bolsonaro.

Moro disse em sua publicação que a reportagem "não reflete a realidade". "Nem o delegado, nem o Ministério Público, que atuam com independência, viram algo contra o PR [presidente da República] no inquérito de Minas", afirmou, alegando ainda que Bolsonaro "fez a campanha presidencial mais barata da história".

O ministro do Turismo foi denunciado na sexta-feira (4) em uma investigação que apura o envolvimento dele em candidaturas femininas de fachada no PSL de Minas Gerais.

Os indícios são de que as cotas de mulheres eram preenchidas, mas o dinheiro que deveria ser usado na campanha delas era, em parte, repassado a candidatos homens, o que é proibido.