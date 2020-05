Do R7

Moro diz que vai apresentar provas contra Bolsonaro no STF Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública fez acusações contra o presidente Jair Bolsonaro ao deixar o governo Sérgio Moro

Moro deve ser convocado para depor nos próximos dias Ueslei Marcelino/Reuters - 24.04.2020

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro garantiu nesta quinta-feira (30) que vai apresentar ao STF (Supremo Tribunal Federal) provas para comprovar as acusações que fez contra o presidente Jair Bolsonaro ao anunciar sua saída do governo.

"Esclarecimentos adicionais farei apenas quando for instado pela Justiça. As provas serão apresentadas no momento oportuno, quando a Justiça solicitar", afirmou Moro em entrevista à revista Veja.

O ministro Celso de Mello, relator do processo que envolve as falas de Moro contra Bolsonaro no STF, determinou nesta quinta-feira que a Polícia Federal ouça o ex-ministro no prazo de até cinco dias.

Na manifestação, o decano da Suprema Corte pede que Moro apresente "manifestação detalhada sobre os termos do pronunciamento, com a exibição de documentação idônea que eventualmente possua acerca dos eventos em questão”.

Ao pedir demissão do Ministério da Justiça, Moro afirmou que a exoneração de Maurício Valeixo do comando da PF (Polícia Federal) teve o objetivo de interferir nas investigações do órgão.

"Não é questão do nome, há outros delegados igualmente competentes. O grande problema é que haveria uma violação à promessa que me foi feita, de ter carta branca, não haveria causa e estaria havendo interferência política na PF, o que gera abalo na credibilidade", afirmou Moro na ocasião.