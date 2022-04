Moro e Eduardo Leite se reúnem e discutem opções para a terceira via Durante o encontro, neste sábado, Moro destacou a necessidade de união do centro, liderada, no União Brasil, por Luciano Bivar Moro e Eduardo Leite se reúnem e discutem opções para a terceira via

A- A+

Moro e Eduardo Leite fizeram reunião na manhã deste sábado, em São Paulo Divulgação

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) se reuniu neste sábado (2), em São Paulo, com o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) para discutir as eleições. Os dois tentam construir uma candidatura na chamada "terceira via" para a disputa presidencial deste ano. Enquanto Leite precisa convencer o PSDB a deixar João Doria de lado para ser o candidato tucano, Moro vai ter que mostrar ao União Brasil que é a melhor aposta, o que não é o entendimento hoje da legenda.

"Conversei com Eduardo Leite sobre o momento político do país e sobre a necessidade de união do centro, que está sendo liderada, no União Brasil, por Luciano Bivar”, disse Sergio Moro. Bivar é o presidente nacional do União Brasil.

Há uma articulação por parte da equipe de Moro para que, não sendo candidato à Presidência, ele seja vice em uma chapa encabeçada por Leite. As tratativas giram em torno de uma possível aliança liderada por Leite que envolveria o União Brasil, o PSDB e o MDB. A equipe de Leite, no entanto, não descarta tentar uma aliança que tenha o nome da senadora e pré-candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet (MS), como vice.

Em busca de alianças, Moro se reuniu nesta sexta-feira (1º/4), também em São Paulo, com Simone Tebet. Na ocasião, ele disse que "democratas não podem se conformar com os autocratas Lula/Bolsonaro".

Desgastes

A situação política de Moro ficou desgastada nos últimos dias. O ex-juiz deixou o Podemos para se filiar ao União Brasil. Lideranças da legenda antiga, no entanto, dizem que ficaram sabendo da saída dele pela imprensa. Já no União Brasil, Moro não tem certeza de que vai ser escolhido candidato à Presidência.



Forte liderança no União, ACM Neto cogitou sair da legenda após a filiação do ex-ministro. Mas, com convites do PSDB, PDT e Podemos, ACM decidiu permanecer no partido, que ajudou a criar (o União é a fusão do DEM com o PSL). O ex-prefeito de Salvador, no entanto, chegou a dizer que pediria a impugnação da filiação de Moro.