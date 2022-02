Moro parabeniza Hamilton Mourão por filiação ao Republicanos

A- A+

Sergio Moro e Hamilton Mourão em evento no Palácio do Planalto em 2020 FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Pré-candidato à Presidência pelo Podemos, Sergio Moro elogiou o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, por ter deixado o PRTB e acertado sua filiação com o Republicanos, que será oficializada em 16 de março.

"Parabéns ao Vice-Presidente General Hamilton Mourão, uma voz sensata na República, pela filiação ao seu novo partido, o Republicanos, presidido pelo deputado federal Marcos Pereira", escreveu Moro, em uma rede social, na quinta-feira (25).

Parabéns ao Vice-Presidente General Hamilton Mourão, uma voz sensata na República, pela filiação ao seu novo partido, o Republicanos, presidido pelo deputado federal Marcos Pereira. pic.twitter.com/0NLn1RkdAa — Sergio Moro (@SF_Moro) February 25, 2022

O comentário do ex-juiz foi feito horas depois de Mourão ser criticado pelo presidente Jair Bolsonaro por ter condenado o ataque da Rússia à Ucrânia. Segundo o presidente, as falas do vice não representam o posicionamento do Brasil e apenas ele, por ser o chefe do Executivo, deveria se manifestar sobre o assunto.

O recado de Moro, contudo, também acontece em um momento em que o Republicanos reclama da falta de apoio de Bolsonaro. Nesta semana, o deputado Marcos Pereira, presidente do partido, disse que o presidente apenas atrapalhou o aumento da bancada nacional da legenda, apesar da ajuda ao governo dada pelo partido no parlamento.